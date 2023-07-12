Арестованного за езду в наркотическом опьянении замминистра образования Бурятии уволят

Заместителя министра образования и науки Бурятии Батора Цыренжапова задержали за вождение в состоянии наркотического опьянения, чиновника арестовали на 10 суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД региона.

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По данным ведомства, инцидент с Цыренжаповым произошел в Улан-Удэ в ночь на 7 июля, на одной из улиц города инспекторы остановили автомобиль Toyota Vitz под управлением чиновника, отмечает RT.

«По внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения, от освидетельствования на месте он отказался и был доставлен в Республиканский наркологический диспансер. По результатам экспертизы установлено его нахождение в наркотическом опьянении», — подчеркнули в полиции.

Мировой судья назначил задержанному 10 суток административного ареста, отмечает телеканал «360».

Как сообщили в правительстве Бурятии, после инцидента глава республики Алексей Цыденов поручил уволить Цыренжапова. Чиновник занимал пост замминистра образования и науки с 2022 года.

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ФОТО: скриншот с видео
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