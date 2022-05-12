Один человек погиб при взрыве в воинской части под Хабаровском

Инцидент произошел в поселке Тейсин Амурского района.

«Один погиб, несколько человек пострадали. Доставлены в эльбанскую больницу», — подчеркнул собеседник агентства.

Как сообщает Telegram-канал 112, в воинской части под Хабаровском при разгрузке боеприпасов произошел взрыв пороха с последующим горением. По данным СМИ, один военнослужащий погиб на месте, 8 человек обратились за медпомощью.

В свою очередь, Известия пишут, что причиной инцидента стала детонация неустановленного боеприпаса при погрузке-разгрузке.

