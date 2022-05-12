Один человек погиб при взрыве в воинской части под Хабаровском
Взрыв прогремел в воинской части в Хабаровском крае, один человек погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Инцидент произошел в поселке Тейсин Амурского района.
«Один погиб, несколько человек пострадали. Доставлены в эльбанскую больницу», — подчеркнул собеседник агентства.
Как сообщает Telegram-канал 112, в воинской части под Хабаровском при разгрузке боеприпасов произошел взрыв пороха с последующим горением. По данным СМИ, один военнослужащий погиб на месте, 8 человек обратились за медпомощью.
В свою очередь, Известия пишут, что причиной инцидента стала детонация неустановленного боеприпаса при погрузке-разгрузке.
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