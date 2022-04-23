СМИ: В Вашингтоне мужчина совершил попытку самосожжения

Мужчина попытался поджечь себя неподалеку от Верховного суда и здания Конгресса в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал Fox.

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По данным СМИ, после попытки самосожжения мужчину вертолетом доставили в больницу.

В полиции подтвердили, что в районе Капитолия приземлился вертолет и были перекрыты две улицы. Однако правоохранители сообщили, что речь не шла об угрозе общественной безопасности, и имело место «происшествие медицинского характера».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вашингтон
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