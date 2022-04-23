СМИ: В Вашингтоне мужчина совершил попытку самосожжения
23 апреля 202203:39
Мужчина попытался поджечь себя неподалеку от Верховного суда и здания Конгресса в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал Fox.
По данным СМИ, после попытки самосожжения мужчину вертолетом доставили в больницу.
В полиции подтвердили, что в районе Капитолия приземлился вертолет и были перекрыты две улицы. Однако правоохранители сообщили, что речь не шла об угрозе общественной безопасности, и имело место «происшествие медицинского характера».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru