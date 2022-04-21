СМИ: в Сомали совершено покушение на главу МИД

Министр иностранных дел Сомали Абдисаид Мусе Али подтвердил, что на него напали в четверг в городе Галькайо. Об этом сообщает Shabelle Media Network.

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Глава МИД заявил, что покушение совершено военными штата Пунтленд, находящегося под контролем Саида Дени.

По словам министра, при нападении был убит один сотрудник его личной охраны, а также ранен хозяин дома, в котором произошел инцидент.

Сообщается, что Абдисаид Мусе Али находился в гостях у одного из старейшин города Галькайо.

Северная часть Галькайо находится в составе штата Пунтленд, южная относится к штату Галмудуг.


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Фото: Wolfgang Claussen//Pixabay
ТЕГИ:СомалиПокушение
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