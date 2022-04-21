СМИ: в Сомали совершено покушение на главу МИД

Глава МИД заявил, что покушение совершено военными штата Пунтленд, находящегося под контролем Саида Дени.

По словам министра, при нападении был убит один сотрудник его личной охраны, а также ранен хозяин дома, в котором произошел инцидент.

Сообщается, что Абдисаид Мусе Али находился в гостях у одного из старейшин города Галькайо.

Северная часть Галькайо находится в составе штата Пунтленд, южная относится к штату Галмудуг.



