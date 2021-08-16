СМИ: В Узбекистане разбился самолет ВВС Афганистана
Самолет с опознавательными знаками военно-воздушных сил Афганистана потерпел крушение в Сурхандарьинской области Узбекистана. Об этом сообщает «Газета.uz».
Отмечается, что инцидент произошел в Шерабадском районе региона. По данным источника газеты, двоих военнослужащих ВС Афганистана госпитализировали в Термезский филиал научного центра экстренной медицинской помощи.
По предварительной информации, военные успели выпрыгнуть из самолета с парашютами, сообщает телеканал «360».
Министерство иностранных дел Узбекистана пока не предоставило официальных комментариев, отмечает Газета.ру.
В свою очередь, в министерстве обороны республики сообщили РИА Новости, что проводят «детальный анализ» этой информации, в ближайшее время ведомство предоставит результаты проверки.
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