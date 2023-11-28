СМИ: В ЮАР 11 человек погибли при падении подъемника в шахте

Подъемник рухнул в шахте в Рюстенбурге (Южно-Африканская Республика), погибли как минимум 11 человек. Об этом пишет The Citizen.

При аварии на шахте «Беларуськалия» пострадали пять горняков

По данным газеты, еще несколько работников шахты получили серьезные травмы. Помощь пострадавшим оказывают медики и спасатели.

Ранее неизвестные взяли в заложники почти 550 человек на шахте по добыче золота близ города Спрингс в ЮАР, напоминает пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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