СМИ: В ЮАР 11 человек погибли при падении подъемника в шахте

По данным газеты, еще несколько работников шахты получили серьезные травмы. Помощь пострадавшим оказывают медики и спасатели.

Ранее неизвестные взяли в заложники почти 550 человек на шахте по добыче золота близ города Спрингс в ЮАР, напоминает пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

