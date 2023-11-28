СМИ: В ЮАР 11 человек погибли при падении подъемника в шахте
28 ноября 202309:21
Подъемник рухнул в шахте в Рюстенбурге (Южно-Африканская Республика), погибли как минимум 11 человек. Об этом пишет The Citizen.
По данным газеты, еще несколько работников шахты получили серьезные травмы. Помощь пострадавшим оказывают медики и спасатели.
Ранее неизвестные взяли в заложники почти 550 человек на шахте по добыче золота близ города Спрингс в ЮАР, напоминает пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В НАТО поддерживают кандидатуру премьера Нидерландов на пост генсека блока
- Исследование: россияне стали чаще обращаться за помощью в уборке снега
- Ракова: Свыше 1200 дефибрилляторов-мониторов закупили для московской скорой помощи
- СМИ: В ЮАР 11 человек погибли при падении подъемника в шахте
- В московских аэропортах задержаны или отменены около 30 рейсов
- МЧС: На юге эвакуировали 995 человек из-за непогоды
- В Москве одноклассники выбросили школьницу из окна
- В Китае заявили, что «независимость Тайваня» означает войну
- Володин: Закрытие КПП на границе обойдется Финляндии в 3 млрд евро
- Шри-Ланка начала выдачу бесплатных виз россиянам
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru