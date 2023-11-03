При аварии на шахте «Беларуськалия» пострадали пять горняков

На шахте компании «Беларуськалий» в Минской области произошла авария, сообщается в Telegram-канале предприятия.

Горняков на одной из шахт «Распадской» эвакуировали из-за пожара

Происшествие произошло около 16:30 при спуске работников в клети. Ранения различной степени тяжести получили пять горняков.

На место происшествия выехали сотрудники военизированного горноспасательного отряда. Пострадавших подняли на поверхность.

28 октября произошла авария на шахте имени Косенко в Караганде. Погибли 45 человек. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: donland.ru
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