При аварии на шахте «Беларуськалия» пострадали пять горняков
На шахте компании «Беларуськалий» в Минской области произошла авария, сообщается в Telegram-канале предприятия.
Происшествие произошло около 16:30 при спуске работников в клети. Ранения различной степени тяжести получили пять горняков.
На место происшествия выехали сотрудники военизированного горноспасательного отряда. Пострадавших подняли на поверхность.
28 октября произошла авария на шахте имени Косенко в Караганде. Погибли 45 человек. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, передает «Радиоточка НСН».
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