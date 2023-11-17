Из Турции экстрадировали россиянина, обвиняемого в убийстве жены
Россиянина Игоря Молчанова, обвиняемого в убийстве жены и хранении мефедрона, передали российским правоохранителям для экстрадиции из Турции. Об этом заявила представитель МВД России Ирина Волк, передает «МВД Медиа».
По данным следствия, в декабре прошлого года Молчанов убил свою жену в ее московской квартире. Также фигурант незаконно приобрел и хранил мефедрон. Молчанов уехал за границу, его объявили в международный розыск.
Позже мужчину задержали в Стамбуле за угрозу убийством, тогда же фигурант признался, что совершил тяжкое преступление в РФ.
«Генеральной прокуратурой Российской Федерации турецкой стороне направлен запрос о выдаче разыскиваемого. Сегодня он передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву», — отметила Волк.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru