Курортный риск: Профессор Продеус напомнил о смертельной опасности обезвоживания у детей
Потеря 10% от массы тела в виде поноса и рвоты смертельно опасна для ребенка, при обезвоживании необходимо срочно обратиться к врачу, сказал НСН Андрей Продеус.
Обезвоживание в сочетании с высокой температурой может представлять смертельную опасность и может привести к ситуации, требующей проведения реанимационных мероприятий, важно незамедлительно обратиться к врачу. Об этом предупредил главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор Андрей Продеус.
{{related_post_Qk!IFpXa!}}
Ранее семилетняя девочка попала в реанимацию после купания в Черном море в Лазаревском. Сначала у ребенка были все симптомы ротавируса, однако затем начались судороги, девочка стала терять сознание. Взрослые вызвали «скорую помощь», однако не дождались приезда медиков и поехали в больницу на такси, сообщил портал e1.ru. Отмечается, что сейчас ребенок находится в крайне тяжелом, но стабильном состоянии. По словам Продеуса, причиной такого состояния ребенка, скорее всего, стал не сам ротавирус.
«Чаще всего это возникает из-за обезвоживания, рвоты, поноса и высокой температуры. Если не вовремя обратиться к врачу, подобная ситуация может произойти и на море, и в деревне, и в городе. При повышении температуры, поносе, рвоте нарушается водно-солевой баланс, очень быстро меняются электролиты. Ситуация серьезно ухудшается и требует проведения реанимационных мероприятий. Действительно, спусковым механизмом является кишечная инфекция, ротавиирус — ее причина. У любого человека подобная симптоматика, если она будет быстро прогрессировать, может привести к весьма плачевным последствиям», — сказал Продеус.
Собеседник НСН особо отметил важность своевременного обращения за медицинской помощью
«При троекратной рвоте или поносе у ребенка нужно срочно ехать к врачу и узнавать, нужно ли выпаивать, прокапать ребенка, нужно ли дать ему какой-то препарат. Если это бактериальный инфекционный процесс, возможно, предстоит лечение антибиотиками. Если токсический процесс, могут назначить дезинтоксикационную терапию. Помните, что потеря 10% от массы тела в виде поноса и рвоты смертельно опасна для ребенка», — подытожил он.
Ранее заведующая научным отделом Ростовского института микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора Виктория Агафонова заявила, что отечественная вакцина против ротавируса будет готова к массовому применению только в 2025 году. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рома «Зверь» выступил в Донбассе
- Всех участников незаконной подземной экскурсии по Москве нашли погибшими
- «Москвич» откроет дилерские центры в 12 российских городах
- Балицкий заявил, что ВСУ потеряли 1,5 тысячи человек за десять дней
- Глава Еврокомиссии пообещала продолжать оказывать помощь Украине
- Ниинисте допустил переговоры между Москвой и Киевом в 2025 году на площадке ОБСЕ
- Главный тренер «Оренбурга» Ярошик покинул клуб
- Глава банка БРИКС объяснила приостановку операций в России санкциями
- Рэпер Моргенштерн признался, что скучает по России
- Главу компании-организатора подземной экскурсии по Москве задержали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru