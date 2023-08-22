Курортный риск: Профессор Продеус напомнил о смертельной опасности обезвоживания у детей

Обезвоживание в сочетании с высокой температурой может представлять смертельную опасность и может привести к ситуации, требующей проведения реанимационных мероприятий, важно незамедлительно обратиться к врачу. Об этом предупредил главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор Андрей Продеус.

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Ранее семилетняя девочка попала в реанимацию после купания в Черном море в Лазаревском. Сначала у ребенка были все симптомы ротавируса, однако затем начались судороги, девочка стала терять сознание. Взрослые вызвали «скорую помощь», однако не дождались приезда медиков и поехали в больницу на такси, сообщил портал e1.ru. Отмечается, что сейчас ребенок находится в крайне тяжелом, но стабильном состоянии. По словам Продеуса, причиной такого состояния ребенка, скорее всего, стал не сам ротавирус.

«Чаще всего это возникает из-за обезвоживания, рвоты, поноса и высокой температуры. Если не вовремя обратиться к врачу, подобная ситуация может произойти и на море, и в деревне, и в городе. При повышении температуры, поносе, рвоте нарушается водно-солевой баланс, очень быстро меняются электролиты. Ситуация серьезно ухудшается и требует проведения реанимационных мероприятий. Действительно, спусковым механизмом является кишечная инфекция, ротавиирус — ее причина. У любого человека подобная симптоматика, если она будет быстро прогрессировать, может привести к весьма плачевным последствиям», — сказал Продеус.

Собеседник НСН особо отметил важность своевременного обращения за медицинской помощью

«При троекратной рвоте или поносе у ребенка нужно срочно ехать к врачу и узнавать, нужно ли выпаивать, прокапать ребенка, нужно ли дать ему какой-то препарат. Если это бактериальный инфекционный процесс, возможно, предстоит лечение антибиотиками. Если токсический процесс, могут назначить дезинтоксикационную терапию. Помните, что потеря 10% от массы тела в виде поноса и рвоты смертельно опасна для ребенка», — подытожил он.

Ранее заведующая научным отделом Ростовского института микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора Виктория Агафонова заявила, что отечественная вакцина против ротавируса будет готова к массовому применению только в 2025 году. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

