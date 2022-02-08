СМИ: В центре Нью-Йорка горит отель

Отель «Пенсильвания» загорелся в центре Нью-Йорка. Об этом сообщает телеканал CBS.

Отель расположен в 23-этажном здании. Пожар начался около 14:00 дня (22:00 мск). Более 80 сотрудников пожарной службы работают над тушением огня.

На данный момент информации о пострадавших нет.

Ранее 4 февраля сообщалось о пожаре в здании российского посольства на Филиппинах. Строению был нанесен сильный ущерб.



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ФОТО: Джина Мун//РИА Новости
ТЕГИ:США
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