СМИ: В центре Нью-Йорка горит отель
7 февраля 202223:59
Отель «Пенсильвания» загорелся в центре Нью-Йорка. Об этом сообщает телеканал CBS.
Отель расположен в 23-этажном здании. Пожар начался около 14:00 дня (22:00 мск). Более 80 сотрудников пожарной службы работают над тушением огня.
На данный момент информации о пострадавших нет.
Ранее 4 февраля сообщалось о пожаре в здании российского посольства на Филиппинах. Строению был нанесен сильный ущерб.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru