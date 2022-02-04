Здание посольства РФ на Филиппинах сильно повреждено пожаром

Пожар произошел в здании российского посольства на Филиппинах, в результате чего строению нанесен сильный ущерб. Об этом сообщается в официальном аккаунте в Twitter cитуационно-кризисного центра МИД России.

Отмечается, что дипломатов и членов их семей удалось эвакуировать. По предварительным данным, пострадавших нет.