Здание посольства РФ на Филиппинах сильно повреждено пожаром

Пожар произошел в здании российского посольства на Филиппинах, в результате чего строению нанесен сильный ущерб. Об этом сообщается в официальном аккаунте в Twitter cитуационно-кризисного центра МИД России.

Отмечается, что дипломатов и членов их семей удалось эвакуировать. По предварительным данным, пострадавших нет.

Причины пожара устанавливаются, Ведется устранения последствий возгорания.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ФилиппиныПожар
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