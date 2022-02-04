Здание посольства РФ на Филиппинах сильно повреждено пожаром
Пожар произошел в здании российского посольства на Филиппинах, в результате чего строению нанесен сильный ущерб. Об этом сообщается в официальном аккаунте в Twitter cитуационно-кризисного центра МИД России.
Отмечается, что дипломатов и членов их семей удалось эвакуировать. По предварительным данным, пострадавших нет.
#ФИЛИППИНЫ— 🇷🇺ДСКЦ МИД России (@MID_travel) February 4, 2022
⚡4 февраля в здании Посольства России в Маниле произошло возгорание.
На место происшествия оперативно прибыли машины пожарной службы.
Пострадавших нет. Последствия пожара устраняются. pic.twitter.com/wBl88rvGob
Причины пожара устанавливаются, Ведется устранения последствий возгорания.
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