СМИ: в центре Москвы загорелся отель

В отеле «МКМ» на Международной улице в центре столицы начался пожар, передает ТАСС.

Сообщается, что из горящего здания спасены 50 человек, в том числе 7 детей. Эвакуация продолжается.

По данным Mash, пожар устроил постоялец отеля. Мужчина поджег вещи в общем коридоре.

Огонь охватил пятый этаж 16-этажного здания, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС. Помимо отеля, в здании расположены офисные помещения.



Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. На месте продолжают работать пожарные расчеты.

Ранее при пожаре в подмосковной Лобне погибли два человека. Они скончались в машине скорой помощи по пути в больницу. Возгорание произошло на улице Кольцевая, пишет НСН.

