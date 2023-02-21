СМИ: в центре Москвы загорелся отель
В отеле «МКМ» на Международной улице в центре столицы начался пожар, передает ТАСС.
Сообщается, что из горящего здания спасены 50 человек, в том числе 7 детей. Эвакуация продолжается.
По данным Mash, пожар устроил постоялец отеля. Мужчина поджег вещи в общем коридоре.
Огонь охватил пятый этаж 16-этажного здания, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС. Помимо отеля, в здании расположены офисные помещения.
Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. На месте продолжают работать пожарные расчеты.
Ранее при пожаре в подмосковной Лобне погибли два человека. Они скончались в машине скорой помощи по пути в больницу. Возгорание произошло на улице Кольцевая, пишет НСН.
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