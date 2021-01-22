СМИ: В центре Минска человек, предположительно, совершил самоподжог
Человек, предположительно, поджёг себя на площади Независимости в Минске , сообщает «Интерфакс».
Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич рассказала агентству, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства инцидента устанавливаются.
Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, в свою очередь, отметила, что пострадавший был госпитализирован. В белорусском Минздраве добавили, что его доставили в республиканский ожоговый центр.
«Пострадавший находится без сознания. Врачи «скорой помощи» диагностировали у него более 50% ожогов», - уточнили медики.
Ранее в России глава издания «КозаПресс» Ирина Славина подожгла себя около здания МВД в Нижнем Новгороде, сообщает Ura.ru. От полученных ожогов она скончалась на месте.
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