СМИ: В центре Минска человек, предположительно, совершил самоподжог

Человек, предположительно, поджёг себя на площади Независимости в Минске , сообщает «Интерфакс».

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич рассказала агентству, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства инцидента устанавливаются.

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, в свою очередь, отметила, что пострадавший был госпитализирован. В белорусском Минздраве добавили, что его доставили в республиканский ожоговый центр.

«Пострадавший находится без сознания. Врачи «скорой помощи» диагностировали у него более 50% ожогов», - уточнили медики.

Ранее в России глава издания «КозаПресс» Ирина Славина подожгла себя около здания МВД в Нижнем Новгороде, сообщает Ura.ru. От полученных ожогов она скончалась на месте.

