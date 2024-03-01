СМИ: В центре Краснодара застрелили мужчину
1 марта 202417:00
Мужчина был убит в центре Краснодара. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Уточняется, что преступление было совершено на улице Будённого, где неизвестный несколько раз выстрелил из ружья в водителя внедорожника, после чего скрылся.
По предварительным данным, причиной инцидента стал личный конфликт.
Ранее сотрудники Росгвардии задержали россиянина, подозреваемого в расстреле двоих людей в Северске (Томская область) в 1994 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru