СМИ: В центре Краснодара застрелили мужчину

Уточняется, что преступление было совершено на улице Будённого, где неизвестный несколько раз выстрелил из ружья в водителя внедорожника, после чего скрылся.

По предварительным данным, причиной инцидента стал личный конфликт.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали россиянина, подозреваемого в расстреле двоих людей в Северске (Томская область) в 1994 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».