СМИ: В центре Афин сдетонировало самодельное взрывное устройство

По данным СМИ, ЧП произошло рано утром на улице Трион Иерархон. Взрывное устройство было изготовлено из газовых баллончиков и канистры с бензином.

В результате инцидента банку был причинен материальный ущерб. Никто не пострадал. Антитеррористическая служба Греции начала расследование ЧП.

Ранее взрыв произошел в отеле Sandman Signature в американском штате Техас, пострадали 11 человек, напоминает «Свободная пресса».

