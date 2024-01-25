СМИ: В центре Афин сдетонировало самодельное взрывное устройство

Взрыв самодельного взрывного устройства произошел у банка в центре Афин. Об этом пишет портал newsbomb.gr.

В Греции произошло землетрясение магнитудой 4,6

По данным СМИ, ЧП произошло рано утром на улице Трион Иерархон. Взрывное устройство было изготовлено из газовых баллончиков и канистры с бензином.

В результате инцидента банку был причинен материальный ущерб. Никто не пострадал. Антитеррористическая служба Греции начала расследование ЧП.

Ранее взрыв произошел в отеле Sandman Signature в американском штате Техас, пострадали 11 человек, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: flickr/Mr.TinDC
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