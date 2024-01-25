СМИ: В центре Афин сдетонировало самодельное взрывное устройство
25 января 202410:24
Взрыв самодельного взрывного устройства произошел у банка в центре Афин. Об этом пишет портал newsbomb.gr.
По данным СМИ, ЧП произошло рано утром на улице Трион Иерархон. Взрывное устройство было изготовлено из газовых баллончиков и канистры с бензином.
В результате инцидента банку был причинен материальный ущерб. Никто не пострадал. Антитеррористическая служба Греции начала расследование ЧП.
Ранее взрыв произошел в отеле Sandman Signature в американском штате Техас, пострадали 11 человек, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru