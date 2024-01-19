В Греции произошло землетрясение магнитудой 4,6
19 января 202417:39
В Греции произошло землетрясение магнитудой 4,6. Толчки ощущались в Афинах, говорится в сообщении Сейсмологической лаборатории Афинского университета.
Землетрясение началось в 17:14 по московскому времени, очаг залегал в 85 километрах северо-восточнее Афин.
Сообщений о пострадавших или разрушений нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru