В Греции произошло землетрясение магнитудой 4,6

В Греции произошло землетрясение магнитудой 4,6. Толчки ощущались в Афинах, говорится в сообщении Сейсмологической лаборатории Афинского университета.

Землетрясение магнитудой 4 произошло в турецкой провинции Кайсери

Землетрясение началось в 17:14 по московскому времени, очаг залегал в 85 километрах северо-восточнее Афин.

Сообщений о пострадавших или разрушений нет.

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ФОТО: НСН
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