СМИ: В центральных офисах РЖД идут обыски
В центральных офисах РЖД представители Следственного комитета России на прошлой неделе начали проводить обыски. Операции затронули и топ-менеджеров, хотя, как сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, те не являются фигурантами дела.
Обыски прошли в кабинетах заместителя генерального директора — директора по внутреннему контролю и аудиту РЖД Анатолия Чабунина, а также у замглавы РЖД, начальника Центральной дирекции управления движением Павла Иванова.
Сообщается, что следователей интересуют расчеты подрядчиков РЖД с региональными бюджетами за период до 2015 года. О конкретных субъектах РФ не сообщается. Неизвестны и подробности самого расследования.
Действующего главу РЖД Олега Белозерова, занявшего пост после событий, интересующих следствие, возмутили обыски СКР. Он намерен обратиться к главе ведомства Александру Бастрыкину из-за превышений полномочий сотрудниками комитета, а также в связи с подрывом репутации компании.
Напомним, предшественник Белозерова Владимир Якунин обвинялся в причастности к нарушениям антимонопольных и антикоррупционных законов и созданию сети офшорных компаний. Экс-глава РЖД отрицал обвинения, отмечает Lenta.ru.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
952 тыс.+4 921 / сут.
Умерли
16 310+121 / сут.
Выздоровели
767 тыс.+6 147 / сут.
- В Ярославле завершили поисковую операцию после взрыва многоэтажного дома
- СМИ: В центральных офисах РЖД идут обыски
- Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия с понедельника
- В Казани жители собственными руками создали российский триколор в честь Дня флага
- Лихтенштейн намерен вернуть конфискованные Чехией земли
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru