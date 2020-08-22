СМИ: В центральных офисах РЖД идут обыски

Обыски прошли в кабинетах заместителя генерального директора — директора по внутреннему контролю и аудиту РЖД Анатолия Чабунина, а также у замглавы РЖД, начальника Центральной дирекции управления движением Павла Иванова.

Сообщается, что следователей интересуют расчеты подрядчиков РЖД с региональными бюджетами за период до 2015 года. О конкретных субъектах РФ не сообщается. Неизвестны и подробности самого расследования.

Действующего главу РЖД Олега Белозерова, занявшего пост после событий, интересующих следствие, возмутили обыски СКР. Он намерен обратиться к главе ведомства Александру Бастрыкину из-за превышений полномочий сотрудниками комитета, а также в связи с подрывом репутации компании.

Напомним, предшественник Белозерова Владимир Якунин обвинялся в причастности к нарушениям антимонопольных и антикоррупционных законов и созданию сети офшорных компаний. Экс-глава РЖД отрицал обвинения, отмечает Lenta.ru.

