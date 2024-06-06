СМИ: В Царском Селе перевернулся понтон с людьми, один человек погиб

Инцидент произошел в Большом пруду Екатерининского парка в Царском Селе во время перевозки людей на берег с острова.

«На понтоне находилось 16 человек и оборудование. Они готовились к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина», — пишет издание.

По предварительным данным, причиной ЧП стал перевес: понтон рассчитан лишь на 12 человек.

Ранее в Ленинградской области съехал в реку легковой автомобиль, в котором находились пять нетрезвых подростков, напоминает Ura.ru. В результате два человека погибли.

