В Карском море опрокинулся и затонул буксир
Буксир «Байкал» опрокинулся в акватории Енисейского залива Карского моря на севере Красноярского края. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Инцидент произошел накануне вечером с судном ООО «СП Терминал».
«В результате сжатия льда произошло опрокидывание буксира... Восемь членов экипажа эвакуированы на борт ледокола "Владивосток"», — указали в надзорном ведомстве.
При этом один человек числится пропавшим без вести, отмечает 360.ru. Сам буксир затонул.
По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета, после ЧП было возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, которое повлекло по неосторожности смерть человека.
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