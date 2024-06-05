В Карском море опрокинулся и затонул буксир

Буксир «Байкал» опрокинулся в акватории Енисейского залива Карского моря на севере Красноярского края. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел накануне вечером с судном ООО «СП Терминал».

«В результате сжатия льда произошло опрокидывание буксира... Восемь членов экипажа эвакуированы на борт ледокола "Владивосток"», — указали в надзорном ведомстве.

При этом один человек числится пропавшим без вести, отмечает 360.ru. Сам буксир затонул.

По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета, после ЧП было возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, которое повлекло по неосторожности смерть человека.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КораблиКрасноярский Край

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