Более 30 аэропортов оборудуют средствами обнаружения и противодействия дронам

Средства для обнаружения беспилотников и противодействия таким аппаратам появятся в нескольких десятках аэропортов России. Об этом сообщил глава управления организации использования воздушного пространства Росавиации Сергей Мартыненко на пресс-конференции в ТАСС.

В аэропорту Шереметьево появился комплекс для противодействия беспилотникам

«Планируется оснащение 31 аэропорта техническими средства обнаружения и противодействия беспилотным воздушным судам, оснащение систем обеспечения информационной безопасности инфраструктуры», — указал начальник ведомства.

Мартыненко уточнил, что работы будут выполнены в рамках обеспечения инфраструктуры воздушного транспорта.

Между тем министр транспорта России Виталий Савельев сообщил, что в столичном аэропорту «Внуково» и екатеринбургской авиагавани «Кольцово» появятся автоматизированные системы паспортного контроля, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияБеспилотникиАэропортыРосавиация

Горячие новости

Все новости

партнеры