Более 30 аэропортов оборудуют средствами обнаружения и противодействия дронам
Средства для обнаружения беспилотников и противодействия таким аппаратам появятся в нескольких десятках аэропортов России. Об этом сообщил глава управления организации использования воздушного пространства Росавиации Сергей Мартыненко на пресс-конференции в ТАСС.
«Планируется оснащение 31 аэропорта техническими средства обнаружения и противодействия беспилотным воздушным судам, оснащение систем обеспечения информационной безопасности инфраструктуры», — указал начальник ведомства.
Мартыненко уточнил, что работы будут выполнены в рамках обеспечения инфраструктуры воздушного транспорта.
Между тем министр транспорта России Виталий Савельев сообщил, что в столичном аэропорту «Внуково» и екатеринбургской авиагавани «Кольцово» появятся автоматизированные системы паспортного контроля, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru