Несколько человек получили ранения при нападении на школу в Швеции
1 июня 202315:36
Неизвестный с ножом пробрался в начальную школу шведского города Эскильстуна и напал на школьников и преподавателей. Несколько человек получили ножевые ранения, сообщает местный телеканал «ТВ-4».
По его данным, полицейские уже прибыли на место нападения, и сейчас готовят операцию по ликвидации злоумышленника.
Ранее в Бразилии школьник убил одного учителя и ранил еще четверых человек, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru