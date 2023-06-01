Несколько человек получили ранения при нападении на школу в Швеции

Неизвестный с ножом пробрался в начальную школу шведского города Эскильстуна и напал на школьников и преподавателей. Несколько человек получили ножевые ранения, сообщает местный телеканал «ТВ-4».

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По его данным, полицейские уже прибыли на место нападения, и сейчас готовят операцию по ликвидации злоумышленника.

Ранее в Бразилии школьник убил одного учителя и ранил еще четверых человек, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/Politie.OostNL
ТЕГИ:ШвецияПострадавшиеШколаНападение

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