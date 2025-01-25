СМИ: В Таиланде россиянин погиб после падения с мотоцикла

Как отметили в полиции государства, 35-летний россиянин врезался в придорожное ограждение, не справившись с управлением мотоцикла на повороте. Мужчина получил травму головы, ему оказали медицинскую помощь, однако пострадавший скончался по дороге в больницу.

Полиция Таиланда расследует произошедшее.

Ранее в королевстве арестовали россиянина по обвинению в убийстве 13-летнего сына.

