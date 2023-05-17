СМИ: В Таиланде катер с российскими туристами врезался в вышку у берега

Уточняется, что в момент столкновения на борту катера находились 36 человек. Всего были травмированы 30 из них, в том числе двое получили тяжелые травмы, ещё у восьми – средней тяжести. Всех пострадавших госпитализировали.

По информации местных СМИ, причиной аварии стала небрежность диспетчера.

Ранее суд в Таиланде предъявил обвинения двум капитанам туристических катеров, которые врезались друг в друга накануне у острова Пхукет, в результате чего погибли двое детей из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

