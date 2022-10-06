СМИ: в Свердловской области официально «похоронили» живую пенсионерку

По данным портала, 75-летнюю жительницу Первоуральска Алевтину Фролову официально «похоронили» вместо её полной тёзки, которая скончалась в Нижнем Тагиле.

Пенсионерка рассказала, что в выданном ЗАГСом свидетельстве о смерти стояла дата - 2 июля. По её словам, в этот день она попала в больницу с инфарктом миокарда.

Как оказалось, данные живой и умершей женщин перепутали в отделе полиции. Теперь Фролову, которая из-за случившегося уже два месяца не получает пенсию, может «воскресить» только суд.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переводе свидетельства о смерти в электронный вид, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».