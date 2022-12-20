Три человека погибли при взрыве на газопроводе в Чувашии

Глава Калининского сельского поселения Ольга Смирнова заявила, что при взрыве на газопроводе в Вурнарском районе Чувашии погибли три человека, один был ранен, сообщает РИА Новости.

ФСБ предотвратила попытку совершения теракта на газопроводе «Южный поток»

По её словам, взрыв был очень громкий, после него сотрудники побежали в находящиеся рядом школу и детсад.

«Сотрудники напугались – у нас школа и детсад рядом, они побежали туда – на случай если эвакуировать придётся. Слава богу, обошлось», - рассказала она.

Ранее в МЧС заявили, что близ деревни Ямбахтино в результате утечки на газопроводе произошёл пожар, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогибшиеВзрывГазопроводЧувашия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры