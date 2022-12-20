Три человека погибли при взрыве на газопроводе в Чувашии
Глава Калининского сельского поселения Ольга Смирнова заявила, что при взрыве на газопроводе в Вурнарском районе Чувашии погибли три человека, один был ранен, сообщает РИА Новости.
По её словам, взрыв был очень громкий, после него сотрудники побежали в находящиеся рядом школу и детсад.
«Сотрудники напугались – у нас школа и детсад рядом, они побежали туда – на случай если эвакуировать придётся. Слава богу, обошлось», - рассказала она.
Ранее в МЧС заявили, что близ деревни Ямбахтино в результате утечки на газопроводе произошёл пожар, сообщает RT.
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