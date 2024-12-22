СМИ: В столичном регионе по наводке мошенников совершено свыше 10 поджогов и взрывов

В Московском регионе за минувшие сутки было совершено свыше 10 поджогов банкоматов и взрывов пиротехнических изделий в общественных местах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

По данным источника, нарушители были задержаны, во всех случаях они действовали по поручениям телефонных мошенников. При этом отмечается, что среди исполнителей много пожилых людей, также есть несовершеннолетние граждане.