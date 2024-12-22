СМИ: В столичном регионе по наводке мошенников совершено свыше 10 поджогов и взрывов
В Московском регионе за минувшие сутки было совершено свыше 10 поджогов банкоматов и взрывов пиротехнических изделий в общественных местах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.
По данным источника, нарушители были задержаны, во всех случаях они действовали по поручениям телефонных мошенников. При этом отмечается, что среди исполнителей много пожилых людей, также есть несовершеннолетние граждане.
В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Известно, что за последние несколько дней поджоги и взрывы произошли в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Твери, Красноярске и в Тюменской области. Злоумышленники поджигали служебные авто и взрывали отделения банков, почты и МФЦ.
Ранее «Известия» сообщили, что в Санкт-Петербурге задержали предполагаемую поджигательницу банкомата в отделении «Сбера» на Среднеохтинском проспекте.
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- СМИ: В столичном регионе по наводке мошенников совершено свыше 10 поджогов и взрывов
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru