СМИ: В столичном Люблино неизвестный мужчина пытался украсть ребенка

В Люблино неизвестный мужчина пытался похитить ребенка на улице, пишут СМИ.

На Урале напавшему на ребенка в шапке с буквой Z дали три года колонии-поселения

Инцидент произошел накануне на Ставропольской улице. Неизвестный подошел к мальчику на улице, взял за руку и пытался увести в кусты. Местные жители думают, что мужчина мог быть педофилом. Мальчика спас курьер, который проходил мимо, а злоумышленника снял на камеру.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту противоправных действий мужчины. По данным Telegram-канала Shot, похитителя уже задержали.

Накануне новорожденного ребенка обнаружили в подъезде жилого дома в Москве, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МоскваДетиПохищениеПолиция

Горячие новости

Все новости

партнеры