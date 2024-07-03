СМИ: В столичном Люблино неизвестный мужчина пытался украсть ребенка

Инцидент произошел накануне на Ставропольской улице. Неизвестный подошел к мальчику на улице, взял за руку и пытался увести в кусты. Местные жители думают, что мужчина мог быть педофилом. Мальчика спас курьер, который проходил мимо, а злоумышленника снял на камеру.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту противоправных действий мужчины. По данным Telegram-канала Shot, похитителя уже задержали.

Накануне новорожденного ребенка обнаружили в подъезде жилого дома в Москве, напоминает RT.

