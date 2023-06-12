СМИ: В Стамбуле задержали двоих причастных к убийству россиянина
Силы безопасности Турции задержали двух преступников, причастных к убийству российского туриста в Стамбуле, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецких правоохранительных органах.
Собеседник агентства уточнил, что преступники были задержаны в короткие сроки благодаря показаниям очевидцев и записям с камер видеонаблюдения.
«Ведутся поиски преступника, ударившего туриста ножом», - добавил источник.
Ранее СМИ сообщили, что на гражданина России напали четверо вымогателей. В генконсульстве РФ в Стамбуле указали, что преступников было трое, один из которых нанёс россиянину удар ножом в область сердца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru