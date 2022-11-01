СМИ: В США застрелили рэпера Takeoff
Рэпера Takeoff (Киршник Хари Болл) из группы Migos застрелили на частной вечеринке в Хьюстоне (США), сообщает портал OnSmash.
По данным издания, конфликт с одним из гостей произошёл на дне рождения Джаза Принца, сына певца Джеймса Принца. В результате перестрелки Takeoff получил смертельные ранения, а его коллега рэпер Quavo выжил и находится в больнице в стабильном состоянии.
Некоторые из очевидцев утверждают, что Quavo проиграл все деньги в кости и начал конфликтовать из-за этого. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет.
Ранее багамский легкоатлет Шавес Харт умер в возрасте 29 лет в результате драки на парковке. Спортсмен был застрелен в Северном Абако во время потасовки, сообщает RT.
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