СМИ: В США застрелили рэпера Takeoff

По данным издания, конфликт с одним из гостей произошёл на дне рождения Джаза Принца, сына певца Джеймса Принца. В результате перестрелки Takeoff получил смертельные ранения, а его коллега рэпер Quavo выжил и находится в больнице в стабильном состоянии.

Некоторые из очевидцев утверждают, что Quavo проиграл все деньги в кости и начал конфликтовать из-за этого. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет.

Ранее багамский легкоатлет Шавес Харт умер в возрасте 29 лет в результате драки на парковке. Спортсмен был застрелен в Северном Абако во время потасовки, сообщает RT.