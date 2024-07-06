СМИ: В США поезд с опасными веществами сошел с рельсов и загорелся
6 июля 202401:40
Грузовой поезд с опасными веществами сошел с рельсов в штате Северная Дакота в США. Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, в пятницу в 03:45 (11:45 мск) 29 вагонов сошли с рельсов, от 10 до 15 вагонов загорелись. Известно, что поезд перевозил аммиак, серу, метанол.
Как пишет AP, пострадавших в результате инцидента нет. Проводится расследование причин ЧП.
Ранее в Оренбургской области с рельсов сошли шесть вагонов с цементом, три из них опрокинулись. Никто не пострадал.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru