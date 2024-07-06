СМИ: В США поезд с опасными веществами сошел с рельсов и загорелся

Грузовой поезд с опасными веществами сошел с рельсов в штате Северная Дакота в США. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, в пятницу в 03:45 (11:45 мск) 29 вагонов сошли с рельсов, от 10 до 15 вагонов загорелись. Известно, что поезд перевозил аммиак, серу, метанол.

Как пишет AP, пострадавших в результате инцидента нет. Проводится расследование причин ЧП.

Ранее в Оренбургской области с рельсов сошли шесть вагонов с цементом, три из них опрокинулись. Никто не пострадал.

