СМИ: В соцсетях появились сообщения об угрозе стрельбы в школе в Балашихе
24 сентября 202111:22
Полиция Московской области проверяет сообщения об угрозах стрельбы в одной из школ в Балашихе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В полицию поступило сообщение об угрозе стрельбы в одной из школ в подмосковной Балашихе. Данная информация была распространена в социальных сетях», — рассказал собеседник ТАСС.
Источник добавил, что правоохранители проводят в школе оперативные мероприятия.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru