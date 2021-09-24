СМИ: В соцсетях появились сообщения об угрозе стрельбы в школе в Балашихе

Полиция Московской области проверяет сообщения об угрозах стрельбы в одной из школ в Балашихе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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«В полицию поступило сообщение об угрозе стрельбы в одной из школ в подмосковной Балашихе. Данная информация была распространена в социальных сетях», — рассказал собеседник ТАСС.

Источник добавил, что правоохранители проводят в школе оперативные мероприятия.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ШколаСтрельбаСоциальные СетиПолицияМосковская Область
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