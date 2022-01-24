Милонов назвал Украину европейским Сомали

Депутат Госдумы Виталий Милонов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Госдеп разрешил американским дипломатам покинуть Украину

Госдепартамент разрешил американским дипломатам добровольно покинуть Украину и рекомендовал гражданам США рассмотреть возможность отъезда из этой страны, говорится в опубликованном заявлении ведомства.

Виталий Милонов: «Лучшая характеристика Украины! Ее Соединенные Штаты вооружили, дали этим «дикарям» дубины и палки. И теперь сами испугались этих же «дикарей». Хорошо сделали дипломаты США, они там, в принципе, не нужны», - прокомментировал депутат.

2

Великобритания начала выводить часть сотрудников посольства в Киеве

Великобритания начала выводить часть сотрудников посольства в Киеве и членов их семей на фоне якобы возможного обострения ситуации в стране, говорится в рекомендации британского министерства иностранных дел.

Виталий Милонов: «Первые герои убегают первыми. Англичане вслед за американцами решили дать деру из этого центрально-европейского Сомали», - сказал собеседник НСН. 

3

Совет Госдумы обсудит обращение КПРФ о признании независимости ЛНР и ДНР

Обращение фракции КПРФ к президенту РФ Владимиру Путину о признании ЛНР и ДНР независимыми будет обсуждаться на сегодняшнем Совете Думы, сообщил первый замглавы фракции Николай Коломейцев.

Виталий Милонов: «Идея хорошая, автор обращения – так себе. И почему независимости? Я бы признал ЛНР и ДНР частью великой России. И не надо полумер: то у них Ленина из Мавзолея вывозить не надо, то ЛНР и ДНР будут независимыми вместо того, чтобы принять их назад, домой, в Россию», - отметил он. 

4

В МИД прокомментировали эвакуацию посольства США из Киева

В МИД России не увязывают переговоры Лаврова и Блинкена с решением США эвакуировать посольство из Киева. Российское посольство в Киеве продолжает работать в штатном режиме.

Виталий Милонов: «Правильно! Российские дипломаты самые лучшие в мире, а американцы – трусы. И вообще, мы же знаем «мы – в рай, а они умрут»», - резюмировал депутат. 

5

Шольц исключил скорое расширение НАТО, но не стал давать гарантии

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил скорое вступление в НАТО новых членов, но отказался давать официальные гарантии.

Виталий Милонов: «Я что-то не очень понимаю - если вы не собираетесь принимать в НАТО новый членов, значит, вы не собираетесь их принимать. А если вы отказываетесь при этом давать официальные гарантии, то это уже похоже на Леню Голубкова. «Конечно, вы получите 1000% годовых, но без гарантий»», - сравнил собеседник НСН. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
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