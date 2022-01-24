Милонов назвал Украину европейским Сомали

Виталий Милонов: «Идея хорошая, автор обращения – так себе. И почему независимости? Я бы признал ЛНР и ДНР частью великой России. И не надо полумер: то у них Ленина из Мавзолея вывозить не надо, то ЛНР и ДНР будут независимыми вместо того, чтобы принять их назад, домой, в Россию», - отметил он.

