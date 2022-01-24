Милонов назвал Украину европейским Сомали
Депутат Госдумы Виталий Милонов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Госдеп разрешил американским дипломатам покинуть Украину
Госдепартамент разрешил американским дипломатам добровольно покинуть Украину и рекомендовал гражданам США рассмотреть возможность отъезда из этой страны, говорится в опубликованном заявлении ведомства.
Виталий Милонов: «Лучшая характеристика Украины! Ее Соединенные Штаты вооружили, дали этим «дикарям» дубины и палки. И теперь сами испугались этих же «дикарей». Хорошо сделали дипломаты США, они там, в принципе, не нужны», - прокомментировал депутат.
Великобритания начала выводить часть сотрудников посольства в Киеве
Великобритания начала выводить часть сотрудников посольства в Киеве и членов их семей на фоне якобы возможного обострения ситуации в стране, говорится в рекомендации британского министерства иностранных дел.
Виталий Милонов: «Первые герои убегают первыми. Англичане вслед за американцами решили дать деру из этого центрально-европейского Сомали», - сказал собеседник НСН.
Совет Госдумы обсудит обращение КПРФ о признании независимости ЛНР и ДНР
Обращение фракции КПРФ к президенту РФ Владимиру Путину о признании ЛНР и ДНР независимыми будет обсуждаться на сегодняшнем Совете Думы, сообщил первый замглавы фракции Николай Коломейцев.
Виталий Милонов: «Идея хорошая, автор обращения – так себе. И почему независимости? Я бы признал ЛНР и ДНР частью великой России. И не надо полумер: то у них Ленина из Мавзолея вывозить не надо, то ЛНР и ДНР будут независимыми вместо того, чтобы принять их назад, домой, в Россию», - отметил он.
В МИД прокомментировали эвакуацию посольства США из Киева
В МИД России не увязывают переговоры Лаврова и Блинкена с решением США эвакуировать посольство из Киева. Российское посольство в Киеве продолжает работать в штатном режиме.
Виталий Милонов: «Правильно! Российские дипломаты самые лучшие в мире, а американцы – трусы. И вообще, мы же знаем «мы – в рай, а они умрут»», - резюмировал депутат.
Шольц исключил скорое расширение НАТО, но не стал давать гарантии
Канцлер Германии Олаф Шольц исключил скорое вступление в НАТО новых членов, но отказался давать официальные гарантии.
Виталий Милонов: «Я что-то не очень понимаю - если вы не собираетесь принимать в НАТО новый членов, значит, вы не собираетесь их принимать. А если вы отказываетесь при этом давать официальные гарантии, то это уже похоже на Леню Голубкова. «Конечно, вы получите 1000% годовых, но без гарантий»», - сравнил собеседник НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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