СМИ: В Смоленске неизвестный расстрелял маршрутку

Неизвестный выстрелил в маршрутку в центре Смоленска. Об этом сообщает местное издание SmolNarod.

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Уточняется, в районе инцидента было перекрыто движение транспорта. Сообщается, что на одном из микроавтобусов видны повреждения. Информации о пострадавших нет.

По одной из версий, злоумышленник мог стрелять из окна здания.

В региональном управлении МВД, в свою очередь, заявили об обращении водителя маршрутки, который рассказал, что неизвестный повредил его транспортное средство.

Ранее на шоссе Энтузиастов в Московской области неизвестный, предположительно, из травматического пистолета, обстрелял автобус хоккейной команды МХЛ «СКА-Карелия», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвтобусПолицияСмоленск

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