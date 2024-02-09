СМИ: В Смоленске неизвестный расстрелял маршрутку
Неизвестный выстрелил в маршрутку в центре Смоленска. Об этом сообщает местное издание SmolNarod.
Уточняется, в районе инцидента было перекрыто движение транспорта. Сообщается, что на одном из микроавтобусов видны повреждения. Информации о пострадавших нет.
По одной из версий, злоумышленник мог стрелять из окна здания.
В региональном управлении МВД, в свою очередь, заявили об обращении водителя маршрутки, который рассказал, что неизвестный повредил его транспортное средство.
Ранее на шоссе Энтузиастов в Московской области неизвестный, предположительно, из травматического пистолета, обстрелял автобус хоккейной команды МХЛ «СКА-Карелия», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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