СМИ: В Сети появились кадры фюзеляжа упавшего в Актау лайнера со следами от осколков

Азербайджанские СМИ опубликовали видео, на котором видны отверстия во фюзеляже упавшего в казахстанском городе Актау самолета «Embraer», которые очень похожи на следы поражающих элементов или осколков.

На видеоролике на фюзеляже самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines можно разглядеть многочисленные отверстия.

Также выживший в авиакатастрофе пассажир Субхонкул Рахимов рассказал RT, что пилоты три раза пытались посадить борт в Грозном, однако в какой-то момент раздался взрыв.

«В третий раз что-то взорвалось. Был взрыв — я бы не сказал, что внутри самолёта. Где я сидел, у меня обшивка рядом отлетела», - пояснил мужчина.

Также он предоставил видео, на котором видно, что в его спасательном жилете дыра от осколка.

«Жилет взял, смотрю: в жилете дырка — осколком пробило. После этого взрыва как раз между ног у меня — где-то там вот — этот осколок прилетел и попал», - заявил он.