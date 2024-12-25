СМИ: В Сети появились кадры фюзеляжа упавшего в Актау лайнера со следами от осколков

Азербайджанские СМИ опубликовали видео, на котором видны отверстия во фюзеляже упавшего в казахстанском городе Актау самолета «Embraer», которые очень похожи на следы поражающих элементов или осколков.

На видеоролике на фюзеляже самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines можно разглядеть многочисленные отверстия.

Также выживший в авиакатастрофе пассажир Субхонкул Рахимов рассказал RT, что пилоты три раза пытались посадить борт в Грозном, однако в какой-то момент раздался взрыв.

«В третий раз что-то взорвалось. Был взрыв — я бы не сказал, что внутри самолёта. Где я сидел, у меня обшивка рядом отлетела», - пояснил мужчина.

Также он предоставил видео, на котором видно, что в его спасательном жилете дыра от осколка.

«Жилет взял, смотрю: в жилете дырка — осколком пробило. После этого взрыва как раз между ног у меня — где-то там вот — этот осколок прилетел и попал», - заявил он.

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Борт выполнял рейс по маршруту Баку-Грозный, однако из-за тумана в Чечне был перенаправлен в Махачкалу. Всего на борту находились 67 человек, включая 5 членов экипажа: 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, шесть граждан Казахстана и три — Киргизии. По последним данным, во время крушения выжили 32 человека.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что есть разные версии крушения самолёта. Так, в предоставленном ему докладе говорится, что лайнер изменил направление из-за ухудшения погоды, крушение произошло при посадке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС Казахстана
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