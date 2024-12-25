Путин: Борт МЧС с медиками вылетел на место крушения самолета в Казахстане

Борт МЧС вылетел в казахстанский город Актау, где разбился самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, он доставит медиков и оборудование для помощи на месте трагедии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече лидеров стран СНГ.

Российский лидер уточнил, что отправка борта МЧС была согласована с казахстанским лидером Касымом-Жомартом Токаевым.

Президент также выразил соболезнования семьям погибших. Он уверен, что будет проведено тщательное расследование авиакатастрофы.