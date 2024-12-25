Путин: Борт МЧС с медиками вылетел на место крушения самолета в Казахстане
Борт МЧС вылетел в казахстанский город Актау, где разбился самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, он доставит медиков и оборудование для помощи на месте трагедии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече лидеров стран СНГ.
Российский лидер уточнил, что отправка борта МЧС была согласована с казахстанским лидером Касымом-Жомартом Токаевым.
Президент также выразил соболезнования семьям погибших. Он уверен, что будет проведено тщательное расследование авиакатастрофы.
Трагедия произошла утром 25 декабря. Лайнер выполнял рейс по маршруту Баку-Грозный, однако из-за тумана в Чечне был перенаправлен в Махачкалу. Всего на борту находились 67 человек, включая 5 членов экипажа: 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, шесть граждан Казахстана и три — Киргизии.
Российские следователи возбудили уголовное дело о нарушении эксплуатации воздушного транспорта после крушения самолета в Казахстане, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru