Путин: Борт МЧС с медиками вылетел на место крушения самолета в Казахстане

Борт МЧС вылетел в казахстанский город Актау, где разбился самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, он доставит медиков и оборудование для помощи на месте трагедии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече лидеров стран СНГ.

Российский лидер уточнил, что отправка борта МЧС была согласована с казахстанским лидером Касымом-Жомартом Токаевым.

Президент также выразил соболезнования семьям погибших. Он уверен, что будет проведено тщательное расследование авиакатастрофы.

Во время крушения самолета в Казахстане выжили 32 человека

Трагедия произошла утром 25 декабря. Лайнер выполнял рейс по маршруту Баку-Грозный, однако из-за тумана в Чечне был перенаправлен в Махачкалу. Всего на борту находились 67 человек, включая 5 членов экипажа: 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, шесть граждан Казахстана и три — Киргизии.

Российские следователи возбудили уголовное дело о нарушении эксплуатации воздушного транспорта после крушения самолета в Казахстане, передает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Вячеславы Прокофьев
ТЕГИ:РоссияАвиакатастрофаКазахстан

Горячие новости

Все новости

партнеры