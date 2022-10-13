СМИ: в Сербии при обрушении подвесного моста погибли туристы

По данным портала «Вечерне новости» инцидент произошёл в Овчарско-Кабларском ущелье близ города Чачак. В момент обрушения на мосту находились туристы из Боснии и Герцеговины.

«Около 20 человек упали в реку... по неофициальным данным пострадали как минимум 10 человек, несколько извлеченных из воды не подают признаки жизни», - пишет издание.

Агентство Танюг, в свою очередь, утверждает, что два человека погибли и как минимум 11 пострадали.

Ранее в Шелеховском районе Иркутской области погиб турист, который сорвался с 40-метровой высоты, сообщает RT.

