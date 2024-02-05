СМИ: В Саранске самолет с Татьяной Тарасовой выехал за пределы взлетной полосы

В аэропорту столицы Мордовии Саранска пассажирский «Суперджет» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пишет ТАСС.

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Самолет следовал рейсом 6165 Москва - Саранск. После инцидента воздушную гавань закрыли на прием и вылет.

По информации агентства, на борту находились заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. чемпион мира и Европы в парном катании Алексей Тихонов, тренеры Игорь Лютиков и Павел Слюсаренко.

Пострадавших нет. Причиной инцидента мог стать сильный снегопад.

В понедельник самолет авиакомпании «Аврора» вернулся в Хабаровск из-за треснувшего лобового стекла, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
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