СМИ: В Санкт-Петербурге задержали блогера Дмитрия Ларина

Ожидается, что Ларин будет проходить свидетелем по делу, отмечает Ura.ru.

По данным Telegram-канала Baza, полиция остановила Ларина около его дома. Блогера доставили в следственный отдел, он дает показания.

Ранее НСН писала о задержании Юрия Хованского, в отношении которого возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». По данным следствия, блогера задержали из-за публично исполненной песни.

Как уточняют СМИ, речь идет о песне про захват заложников на мюзикле «Норд-Ост» в 2002 году, в которой Хованский оправдывает теракт. Блогер раскаялся и признал вину, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

