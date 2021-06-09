СМИ: В Санкт-Петербурге задержали блогера Дмитрия Ларина
Блогера Дмитрия Ларина задержали в Санкт-Петербурге, он может быть связан с делом ранее задержанного видеоблогера Юрия Хованского, подозреваемого в призывах к терроризму. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источники.
Ожидается, что Ларин будет проходить свидетелем по делу, отмечает Ura.ru.
По данным Telegram-канала Baza, полиция остановила Ларина около его дома. Блогера доставили в следственный отдел, он дает показания.
Ранее НСН писала о задержании Юрия Хованского, в отношении которого возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». По данным следствия, блогера задержали из-за публично исполненной песни.
Как уточняют СМИ, речь идет о песне про захват заложников на мюзикле «Норд-Ост» в 2002 году, в которой Хованский оправдывает теракт. Блогер раскаялся и признал вину, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+10 407 / сут.
Умерли
125 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+9 814 / сут.
- СМИ: В Санкт-Петербурге задержали блогера Дмитрия Ларина
- СМИ: В центре Ростова-на-Дону произошла стрельба
- Сбой произошел в работе «Яндекса»
- Глава МИД Украины заявил о готовности к переговорам с Лавровым в «нормандском формате»
- Российского арбитра Лапочкина на 10 лет отстранили от футбольной деятельности
- В Госдуму внесли проект о прибавках к пенсиям многодетных
- Рябков: Времена перезагрузок в отношениях России и США прошли
- Заммэра Ракова прокомментировала рост заболеваемости коронавирусом в Москве
- Байден отменил ограничения в отношении TikTok и WeChat
- «Ажиотаж спал»: отели Сочи снижают цены на отдых из-за отсутствия спроса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru