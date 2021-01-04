СМИ: В Санкт-Петербурге мужчина в маске ограбил Сбербанк на миллион рублей
Неизвестный мужчина совершил ограбление в отделении Сбербанка на Сенной площади в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, злоумышленник в цветной маске подошёл кассе и, угрожая пистолетом, украл около 7-8 тысяч долларов США и 500 тысяч рублей.
Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет.
Ранее неизвестный ворвался в отделение банка в Горно-Алтайске и угрожая гранатой требовал 300 тысяч рублей. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, мужчину задержали.
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