СМИ: В Санкт-Петербурге мужчина в маске ограбил Сбербанк на миллион рублей

Неизвестный мужчина совершил ограбление в отделении Сбербанка на Сенной площади в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, злоумышленник в цветной маске подошёл кассе и, угрожая пистолетом, украл около 7-8 тысяч долларов США и 500 тысяч рублей.

Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет.

Ранее неизвестный ворвался в отделение банка в Горно-Алтайске и угрожая гранатой требовал 300 тысяч рублей. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, мужчину задержали.