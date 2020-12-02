СМИ: Задержан мужчина, угрожавший взорвать офис банка в Горно-Алтайске

Неизвестный ворвался в отделение банка в Горно-Алтайске и угрожает взрывом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Собеседник агентства уточнил, что в офис банка на Коммунистическом проспекте, 68, ворвался мужчина, который требует 300 тысяч рублей и угрожает взорвать отделение. По данному адресу в Горно-Алтайске расположены офисы Сбербанка и Россельхозбанка.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах, мужчину задержали.


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ФОТО: граната
ТЕГИ:БанкВзрывРеспублика Алтай.Алтай
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