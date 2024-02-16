СМИ: В Санкт-Петербурге мать и дочь попали в реанимацию после отравления
Мать и дочь в Санкт-Петербурге отравились неизвестным веществом и оказались в реанимации, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошёл 15 февраля. Скорую помощь вызвали в квартиру на Большой Разночинной улице, где были без сознания найдены мать и дочь.
«Медики подозревают пищевое отравление, но чем, пока выяснить не удалось, обе пострадавшие в реанимации, поговорить с ними нет возможности», - указал он.
Источник также добавил, что скорую помощь вызвал брат пострадавшей женщины, которая попросила его о помощи после того, как её 14-летняя дочь потеряла сознание.
Ранее жители Иркутска, купившие еду в одном из заведений общепита, обратились в больницу с признаками пищевого отравления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru