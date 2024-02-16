СМИ: В Санкт-Петербурге мать и дочь попали в реанимацию после отравления

Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошёл 15 февраля. Скорую помощь вызвали в квартиру на Большой Разночинной улице, где были без сознания найдены мать и дочь.

«Медики подозревают пищевое отравление, но чем, пока выяснить не удалось, обе пострадавшие в реанимации, поговорить с ними нет возможности», - указал он.

Источник также добавил, что скорую помощь вызвал брат пострадавшей женщины, которая попросила его о помощи после того, как её 14-летняя дочь потеряла сознание.

Ранее жители Иркутска, купившие еду в одном из заведений общепита, обратились в больницу с признаками пищевого отравления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».