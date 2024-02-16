Глава СК поручил возбудить дело после отравления калининградских школьников

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту отравления учеников школы в поселке Большаково Калининградской области. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Бастрыкин поручил главе регионального подразделения СК Дмитрию Бочарову представить оперативный доклад об установлении всех обстоятельств происшествия. Ранее стало известно об отравлении в этом населённом пункте 23 школьников. По предварительным данным, речь идёт о токсичном веществе.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», жалобы от учеников на недомогание стали поступать утром вскоре после школьной линейки. Уже установлено, что причиной отравления стал антисептик, которым детям дезинфицировали руки при входе.

