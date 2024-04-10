В Таиланде осудили пятерых россиян за похищение соотечественников
Пять граждан России получили тюремный срок в Таиланде за похищение соотечественников и вымогательство криптовалюты, пишет газета Bangkok Post.
По данным следствия, в январе группа похитила россиянина и его супругу и заставила их перевести криптовалюту на сумму более $900 тысяч. Пострадавшие обратились в полицию.
Злоумышленников задержали в аэропорту Пхукета. Подозреваемые утверждали, что не знали жертв, однако суд установил их вину. Каждого фигуранта приговорили к двум годам лишения свободы.
Ранее туристическая полиция Таиланда задержала 28-летнего россиянина, работавшего гидом без официального разрешения, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru