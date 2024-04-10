В Таиланде осудили пятерых россиян за похищение соотечественников

Пять граждан России получили тюремный срок в Таиланде за похищение соотечественников и вымогательство криптовалюты, пишет газета Bangkok Post.

Тело россиянина нашли в Таиланде

По данным следствия, в январе группа похитила россиянина и его супругу и заставила их перевести криптовалюту на сумму более $900 тысяч. Пострадавшие обратились в полицию.

Злоумышленников задержали в аэропорту Пхукета. Подозреваемые утверждали, что не знали жертв, однако суд установил их вину. Каждого фигуранта приговорили к двум годам лишения свободы.

Ранее туристическая полиция Таиланда задержала 28-летнего россиянина, работавшего гидом без официального разрешения, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудыРоссиянеТаиланд

Горячие новости

Все новости

партнеры