Более 60 человек эвакуировали из санатория в Татарстане из-за пожара
Свыше 60 человек - постояльцы и сотрудники – эвакуированы из санатория «Жемчужина» в Набережных Челнах из-за пожара в одном из зданий лечебно-профилактического учреждения. По предварительным данным, никто не пострадал, информирует главк МЧС по Татарстану.
Сигнал о возгорании на Мелекесской улице поступил на пульт пожарных в 07:44 утра. Бригады выехали на место по третьему номеру вызова. Выяснилось, что пожар возник на третьем этаже второго корпуса санатория.
Как уточнили в МЧС, все люди из здания успели выйти до прибытия спасателей. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», огонь удалось оперативно потушить через полчаса после вызова. Причины ЧП еще предстоит установить.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru