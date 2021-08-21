СМИ: В самолете рейсом Волгоград - Москва могла произойти разгерметизация

«Самолет Sukhoj Superjet-100 выполняет рейс Волгоград-Москва. Во время пролета Тамбовской области он подал сигнал бедствия и резко снизился. По предварительным данным, могла произойти разгерметизация», - сказал источник.

Известно, что лайнер должен был приземлиться в московском аэропорту Шереметьево.

Ранее 19 августа истребитель МиГ-29 потерпел крушение во время учебного полета на территории полигона Ашулук в Астраханской области. Об этом заявили в пресс-службе Южного военного округа.

