СМИ: В самолете рейсом Волгоград - Москва могла произойти разгерметизация
Пассажирский самолет, вылетевший из Волгограда в Москву, подал сигнал бедствия. В числе предполагаемых причин может оказаться разгерметизация, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на на информированный источник.
«Самолет Sukhoj Superjet-100 выполняет рейс Волгоград-Москва. Во время пролета Тамбовской области он подал сигнал бедствия и резко снизился. По предварительным данным, могла произойти разгерметизация», - сказал источник.
Известно, что лайнер должен был приземлиться в московском аэропорту Шереметьево.
Ранее 19 августа истребитель МиГ-29 потерпел крушение во время учебного полета на территории полигона Ашулук в Астраханской области. Об этом заявили в пресс-службе Южного военного округа.
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