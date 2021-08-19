«МиГ до крушения»: Что известно о падении истребителя в Астраханской области

МиГ-29 рухнул во время тренировочного полёта, пилот погиб. К месту ЧП выехала комиссия главного командования ВКС России.

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение во время учебного полета на территории полигона Ашулук в Астраханской области. Об этом заявили в пресс-службе Южного военного округа. Известно, что самолет рухнул практически сразу после взлета – обломки истребителя находятся в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы. В результате катастрофы пилот МиГ-29 погиб. Отмечается, что полет выполнялся без боекомплекта.

К месту ЧП направлена комиссия главного командования Воздушно-космических сил. Специалистам предстоит выяснить причины произошедшего.

Что именно могло послужить причиной катастрофы, пока не известно. Заслуженный военный летчик России Владимир Попов предположил, что крушение истребителя во время тренировочного полета могло произойти из-за сложных метеоусловий. Он напомнил, что совсем близко находятся горы Дагестана и Каспийское море. Днем происходит значительное испарение влаги, а ночью метеоусловия «обостряются».

Кроме того, Попов допустил, что в ходе выполнения маневров могла произойти потеря контроля высоты. Кроме того, он не исключил и отвлечение летчика от приборного полета, и вероятность отказа техники.

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К сожалению, это не первый инцидент с МиГ-29. В июле 2019 года в небе над Каспийским морем пропал истребитель ВВС Азербайджана. В Минобороны страны рассказали, что самолет выполнял тренировочный полет в ночное время и упал в море в территориальных водах Азербайджана. Комментируя произошедшее, заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что у истребителя во время полета мог отказать двигатель, но летчик вместо того, чтобы покинуть самолет, пытался спасти машину.

«Ночное время, тренировочный полет. Это самолет летучий, он летит всегда, за исключением отказа двигателя. Двигатель отказал – летчику только прыгать. Но летчик не всегда готов бросать самолет в данной ситуации. Пытался, видимо, спасти его, но не удалось ему посадить. Мне кажется, в данной ситуации что-то произошло с силовой установкой, но, возможно, и летчику не удалось катапультироваться из самолета, хотя там система покидания самолета очень надежная, практически он может катапультироваться с земли. Около моря трудно найти ровный участок (для посадки – прим НСН). Было бы еще днем, а ночью в данной ситуации сажать самолет на неосвещенную площадку – нереально. Только катапультироваться. Именно отвести самолет в безопасное место, как нас учили, чтобы не повредить никакие здания, чтобы не упасть на головы людям», - сказал он.

В августе Минобороны Азербайджана обнародовало причины крушения истребителя МиГ-29. В комиссии по расследованию инцидента пришли к выводу, что он произошел из-за столкновения машины с инородным предметом – птицей или стаей. Также эксперты установили, что в момент ЧП самолет был полностью исправен.

19 августа в Каспийском море был обнаружен и извлечен из воды «черный ящик» самолета, а на следующий день – тело пилота.

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ФОТО: РИА Новости//Павел Львов
ТЕГИ:Астраханская ОбластьКрушениеИстребительМиг-29
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