СМИ: В Красноярске пропал без вести первоклассник

Отмечается, что к поискам пропавшего мальчика подключились сотрудники полиции и волонтеры.

Известно, что рост ребенка — 120 сантиметров, у него зеленые глаза и плотное телосложение. Первоклассник был одет в ярко-красную куртку и шапку кислотно-зеленого цвета.

Ранее Российский Красный Крест помог в поисках около 1200 человек, пропавших в Курской области на фоне атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

