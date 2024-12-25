СМИ: В Красноярске пропал без вести первоклассник

Семилетний ребенок ушел в школу и не вернулся после занятий домой в Красноярске, сообщил портал Ngs24.ru.

РКК нашел 1200 человек, пропавших в Курской области

Отмечается, что к поискам пропавшего мальчика подключились сотрудники полиции и волонтеры.

Известно, что рост ребенка — 120 сантиметров, у него зеленые глаза и плотное телосложение. Первоклассник был одет в ярко-красную куртку и шапку кислотно-зеленого цвета.

Ранее Российский Красный Крест помог в поисках около 1200 человек, пропавших в Курской области на фоне атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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