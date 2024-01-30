СМИ: В салоне попавшего в ДТП Aurus находился министр просвещения Кравцов
30 января 202415:38
В салоне люксового автомобиля Aurus Senat, попавшего в ДТП на пересечении Ленинского проспекта и Стасовой улицы, оказался министр просвещения России Сергей Кравцов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По предварительным данным, Кравцов не пострадал. Сразу после инцидента с правительственной машины скрутили номера, а за министром приехала «BMW».
Источник уточняет, что столкновение произошло с грузовым автомобилем.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru