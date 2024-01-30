СМИ: В салоне попавшего в ДТП Aurus находился министр просвещения Кравцов

В салоне люксового автомобиля Aurus Senat, попавшего в ДТП на пересечении Ленинского проспекта и Стасовой улицы, оказался министр просвещения России Сергей Кравцов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По предварительным данным, Кравцов не пострадал. Сразу после инцидента с правительственной машины скрутили номера, а за министром приехала «BMW».

Источник уточняет, что столкновение произошло с грузовым автомобилем.

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ФОТО: РИА Новости
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