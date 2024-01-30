Драматурга Александра Гельмана сбила машина в Москве

По произведениям Александра Гельмана сняты фильмы «Премия», «Зина-Зинуля». Его пьесы ставят в театрах. В 2019 году драматургу присудили национальную театральную премию «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Его сын, галерист Марат Гельман, признан в России иностранным агентом, МВД объявило его в розыск. Марат Гельман уехал из России, он открыто выступает против военной операции на Украине, живет за границей.

9 января поэт Лев Рубинштейн попал под машину в Москве недалеко от своего дома. Он умер 14 января в больнице после полученных травм.



