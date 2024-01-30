Драматурга Александра Гельмана сбила машина в Москве

В Москве машина сбила 90-летнего драматурга и сценариста Александра Гельмана. ДТП произошло вечером 29 января на Тверском бульваре. У него переломы ног, пишет «Московский комсомолец».

Гельман возвращался домой из Московского драматического театра имени Пушкина, отмечает издание. Черный автомобиль марки «БМВ» сбил его на пешеходном переходе. На место аварии прибыли скорая помощь и сотрудники ГИБДД.

Скончался поэт Лев Рубинштейн

По произведениям Александра Гельмана сняты фильмы «Премия», «Зина-Зинуля». Его пьесы ставят в театрах. В 2019 году драматургу присудили национальную театральную премию «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Его сын, галерист Марат Гельман, признан в России иностранным агентом, МВД объявило его в розыск. Марат Гельман уехал из России, он открыто выступает против военной операции на Украине, живет за границей.

9 января поэт Лев Рубинштейн попал под машину в Москве недалеко от своего дома. Он умер 14 января в больнице после полученных травм.


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