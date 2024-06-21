СМИ: В Ростове пришел в себя выживший после ранения террорист из СИЗО №1

Террорист, выживший после задержания в СИЗО №1 в Ростове, пришел в сознание. Даниила Каменева перевели в медицинское учреждение при ГУФСИН по Ростовской области, сообщает Donday со ссылкой на источник.

Сейчас он находится в сознании и способен говорить. В ближайшее время ему предъявят обвинения, и суд выберет меру пресечения. Каменеву грозит пожизненное заключение.