СМИ: В Ростове пришел в себя выживший после ранения террорист из СИЗО №1
Террорист, выживший после задержания в СИЗО №1 в Ростове, пришел в сознание. Даниила Каменева перевели в медицинское учреждение при ГУФСИН по Ростовской области, сообщает Donday со ссылкой на источник.
Сейчас он находится в сознании и способен говорить. В ближайшее время ему предъявят обвинения, и суд выберет меру пресечения. Каменеву грозит пожизненное заключение.
Утром 16 июня в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону произошел захват заложников. При штурме двое преступников остались живы, но один скончался по дороге в больницу. Каменев получил тяжелые ранения в голову и ухо. Его доставили в больницу в критическом состоянии, и он провел почти неделю в реанимации.
В первые сутки врачи оценивали его состояние как крайне тяжелое и шансы на выживание — как минимальные. Однако, медицинскому персоналу удалось стабилизировать его состояние. Каменев был переведен в другое отделение, а затем в медучреждение ФСИН, передает «Радиоточка НСН».
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